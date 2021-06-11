世界盃外圍賽│香港隊鬥伊拉克 歐國盃前睇免費直播撐港足

香港隊在周六凌晨0:30於戰世界盃外圍賽C組鬥伊拉克，主帥麥柏倫力爭在伊拉克身上取得入球。(Now630、633台周六0:30直播)

香港隊在上周1：3不敵伊朗，經過一周準備後再戰伊拉克。雖然港隊已經提早出局，但仍可力爭最佳小組第四名，直接晉級2023亞洲盃外圍賽第三圈。

港足主教練麥柏倫表示球隊可以全力出擊：「我們現時隊中已經沒有傷兵，亦已經有比賽部署，每一日都在練習，落場時每一位球員都要集中精神應戰。」他透露今場前線或會有不同組合：「安永佳及夏志明可以是好拍檔，二人體能好、跑動多，本季在港超聯也有不少入球，一定可以互相合作。但不要忘記，伊拉克守將速度都比我們快，只能夠說出場陣容上會有驚喜。」

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另外，上場對伊朗交出助攻的黃威，便自信可以在今場取得分數：「我們有重溫伊朗那場比賽，也有機會贏伊拉克或搶分，大前提是要100%做到部署，相信能搶得分數。」今場比賽球迷可以在Now 630免費收看，又於歐國盃開鑼戰前上演，黃威便希望香港球迷可以捱夜支持港足。

港隊餘下賽程：

6月12日 凌晨0：30

香港 VS. 伊拉克

開賽時間：(香港時間)

6月16日 凌晨0：30

巴林 VS 香港