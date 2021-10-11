世盃外歐戰｜德軍攻北馬求復仇 挾新帥領軍4連勝

世界盃外歐洲區J組榜首大戰，德國作客北馬其頓(12/10 02:45)，後者首循環曾挫敗德國，即使踏入「後彭迪夫年代」依然有不俗發揮，正力爭小組次席，今場勢必給予「日耳曼兵團」難題。

德國上輪面對羅馬尼亞一致看好下，在早段被對手名將之後、伊亞尼斯赫傑射破大門，陷於苦戰，但始終德軍實力佔優，在基拿比與後備上陣的湯馬士梅拿各建一功，驚濤駭浪下反勝2比1，力保新帥費歷克上任以來4戰全勝的金漆招牌。

老將湯馬士梅拿對羅馬尼亞時後備登場顯身價，今場或與迪姆華拿爭正選，與基拿比及利萊辛尼合作攻堅；至於超新星小將科利安華迪斯上場坐冷板，今仗仍有望成為奇兵登場。不過，北馬其頓亦非善男信女，自國家隊名將彭迪夫在今夏歐國盃退役後，來到上月3輪世盃外仍錄得全和的不敗成績，而剛戰則以4比0作客大破列支敦士登，現以7戰12分、憑較佳得失球差力壓同分的阿美尼亞排名小組次席，落後榜首德國6分，為爭次名搶附加賽資格，今場將全力出擊，球隊今場更有後防重心梅斯里奧及中場迪荷米哥斯達甸洛夫波監刑滿復出，可列強陣出戰。

另邊廂，G組榜首荷蘭將會迎戰包尾大幡直布羅陀(12/10 02:45)，「橙衣兵團」至今小組7戰攻入23球，是今屆世盃外歐洲區最強火力球隊。他們目前在小組7戰16分排榜首，帶離次席挪威僅2分，在巴塞隆拿射手迪比統領鋒線下，今仗將大開殺戒。

世盃外歐戰｜德軍攻北馬求復仇 挾新帥領軍4連勝