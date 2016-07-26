世盃外︱日本負沙特3戰得1勝 出線勢危

自1998年打入世界盃決賽周之後，日本有機會26年後缺席。日本在昨晚的世界盃外圍賽，作客沙特阿拉伯以0:1不敵對手，十二強賽至今3戰僅得1勝，要爭取分組前兩名直接晉級的入場券變得困難，而若再從附加賽晉級，或有機會面對美洲的代表。

日本對上一次缺席世界盃已是1994年的美國世界盃，當時日本在最後一輪在卡塔爾的多哈遭伊拉克迫和，最終無法出線世界盃，被稱為「多哈悲劇」。自此之後日本未曾在世界盃決賽周缺席。

然而在昨晚一役，日本隊雖然有利物浦的南野拓實以及阿仙奴的冨安健洋壓陣，但仍被對手在71分鐘打開紀錄，而日本雖然換入了在些路迪表示大受讚賞的古橋亨梧，不過仍無法撕破主隊的防線，最終以0:1落敗。日本隊在十二強賽3場至今僅得1勝，目前在B組排第3位，落後澳洲及沙特阿拉伯6分，要爭取分組前2名直接晉身2022年決賽周，下場對澳洲不容再失，而領隊的森保一面對相當大壓力。

武磊補時建功助國足報捷

另外，日本隊的守將吉田麻也賽後與主場球迷衝突。吉田指對方球迷作出歧視的手勢，意圖走向圍欄反擊，不過被日本隊職員制止。吉田其後指，接受對手獲勝，而且對手也是應得，但對不尊重的行為不能容忍。

同組的另一場分組賽，中國在阿聯酋舉行的另一場比賽，憑唯一外流的武磊在補時階段建功，以3:2險勝越南，取得分組賽的首場勝利，但因為對賽及得失球不及日本及阿曼，暫排分組第5。