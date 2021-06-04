世盃外 尼馬率巴西襲厄瓜多爾 南美對攻戰

世盃外南美洲區近日重燃戰火，其中香港時間明晨將有擂台躉巴西迎戰厄瓜多爾。兩軍在今屆賽事均有好開始，森巴兵團4戰全勝，厄瓜多爾則3勝1負，今場兩軍正面對撼，雙方均火力強勁，或演入球騷。



日前落實將會接辦美洲國家盃的巴西，必會把握今場對厄瓜多爾及下場對巴拉圭的世界盃外圍賽作最後練兵，檢閱實力。主帥達迪今次點兵精銳盡出，前線有巴黎聖日耳門球星尼馬領軍，其餘包括羅拔圖法明奴、加比爾捷西斯及李察利臣，三名英超前鋒均在陣中，火力強勁。中場線有曼聯防中費特洛迪古斯，自2018年後再獲重召；配上原有的卡斯米路與法賓奴泰華利斯等，攻守兼備。

防線方面，名將丹尼爾原本獲補選，卻因膝傷最後退隊，改由巴塞隆拿外借往貝迪斯的艾馬臣艾里斯杜頂上。可幸防線始終有車路士隊長中堅堤亞高施華支撐，大門又有艾達臣摩拉斯與艾利臣比加兩大英超門神撐住；強大陣容下，加上各人均要為爭取之後美洲盃席位努力，可預期眾將必奮力作戰。

厄瓜多爾方面，主帥艾法路引領球隊踢出士氣與理想發揮，之前分組賽先後勝玻利維亞及大炒哥倫比亞6比1，至今4場分組賽勁入13球，較森巴兵團更多入1球。大軍前線繼續由效力土超費倫巴治的安拿華倫西亞支撐，配上墨超孖寶、利昂中場安祖文拿與托盧卡前鋒米高艾斯查達的上佳演出，料無懼與巴西對攻。

防線方面，名將丹尼爾原本獲補選，卻因膝傷最後退隊，改由巴塞隆拿外借往貝迪斯的艾馬臣艾里斯杜頂上。可幸防線始終有車路士隊長中堅堤亞高施華支撐，大門又有艾達臣摩拉斯與艾利臣比加兩大英超門神撐住；強大陣容下，加上各人均要為爭取之後美洲盃席位努力，可預期眾將必奮力作戰。

厄瓜多爾方面，主帥艾法路引領球隊踢出士氣與理想發揮，之前分組賽先後勝玻利維亞及大炒哥倫比亞6比1，至今4場分組賽勁入13球，較森巴兵團更多入1球。大軍前線繼續由效力土超費倫巴治的安拿華倫西亞支撐，配上墨超孖寶、利昂中場安祖文拿與托盧卡前鋒米高艾斯查達的上佳演出，料無懼與巴西對攻。