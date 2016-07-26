國際職業足球員協會報告 孫興民3季花300小時飛行

國際足協要求改革國際賽期，其中一個目標，是希望縮減球員在參與外圍賽時需要花費在飛行及適應時差的時間。國際職業足球員協會，日前就公布一項調查，有關球員在國際賽的飛行時間等問題。

國際職業足球員協會公布，效力英超的兩名前鋒，南韓的孫興民與英格蘭的哈利簡尼（Harry Kane）在過去3季（2018至19球季至2020至21球季）的數據。其中簡尼在過去3季為熱刺及英格蘭上陣14,051分鐘，而孫興民為熱刺及南韓上陣13,576分鐘，簡尼雖然上陣時間稍多，不過在其他的數據卻非常驚人。簡尼在過去3季的飛行距離達53,603英哩，花123小時飛行，大約是圍繞地球兩圈，不過孫興民在過去3季飛行距離是138,961英哩，較簡尼多一倍半，飛行時間亦達300小時。

國際職業足球員協會秘書Jonas Baer-Hoffmann表示，對國際足協修改國際賽期，由5個減至2個，以縮減球員花在飛行的時間和距離，他認為這建議對球員有好處。他指，雖然仍有很多方面需要商討，但是卻看到了有關建議對球員及其他相關人士都有好處。

他指：「對教練都有好處，因為他們可以更多時間持續與隊員們工作。」不過他也承認，有關改革會產生很多影響。然而對國際足協提出，讓球員每季至少有25日休息，他也表示歡迎。