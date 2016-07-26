巴塞原來3年來未與Nike簽約

陷於財務困難的西甲班霸巴塞隆拿，又再被爆出亂局。西班牙媒體透露，原定於2018年與球衣贊助商Nike續約的巴塞，多年來未有與Nike簽訂合約，而原因與雙方未就財務安排達成協議，加上疫情影響而一拖再拖。

在美斯續約的鬧劇，凸顯了巴塞管理層的多重問題，不過難以令人相信的是，原來合約都只不過得個講字。根據西班牙傳媒報道，前會長Josep Maria Bartomeu於2016年宣布與Nike續約至2028年，但其實是於2018年才正式簽約。而當時協議是Nike每個球季向巴塞支付1.05億歐元（約9.6億港元），以及包括產品在內達1.55億歐元（約14.2億港元）。

現主席欲與Nike簽約

然而原定2018年7月簽訂的合約，因為巴塞與Nike未能就盈利分成達成共識而擱置，其後因為新冠疫情以及巴塞的主席再選舉，令續約一事懸空，雙方至今其實未有簽訂合約。雖然現任巴塞主席Joan Laporta有意與Nike簽約，但現時仍未達成協議。西班牙傳媒就指出，Nike對於巴塞至今未能簽訂合約，以及受到疫情影響財政狀況之下，與巴塞的關係並不算好，故巴塞自1998年起的合作，有機會隨時結束。