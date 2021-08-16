曼聯傳奇丹尼士羅證患認知障礙

英超球會曼聯傳奇球星丹尼士羅（Denis Law）日前確認患上阿茲海默症，他表示明白自己的未來是困難和痛苦，但希望大家可以給予耐性和理解。

81歲的丹尼士羅在聲明上表示：「這不會是容易的旅程，尤其是對那些非常喜歡你的人。我知道前路會很困難、艱巨、痛苦而且隨時會轉變，故在此先希望能夠理解及耐心。我認知到我的腦是如何退化，也知道當我需要時，記憶會逃避我。以及這會在我無法控制下如何使我感到痛苦。」

他指出：「我明白現在發生甚麼，這是為甚麼我要趁尚可以的時候，告知自己的狀況，因為我知道有一日，我會不明白，甚至討厭去想這件事。」

卜比查爾頓去年亦患認知障礙

丹尼士羅在1964年取得金球獎，曾為曼聯贏過1964至65年及1966至67年英格蘭頂級聯賽冠軍，以及在1967至68年贏得歐洲冠軍球會盃冠軍。而他亦為蘇格蘭在國際賽上陣55場取得30個入球。丹尼士羅與卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）及佐治貝斯（George Best）並稱曼聯的三劍俠，三人的銅像座落於曼聯主場奧脫福球場外。而卜比查爾頓去年亦發現出現認知障礙，佐治貝斯則於2005年逝世。