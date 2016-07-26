東京奧運失意凱林賽得第8 李慧詩今出擊爭先賽

香港「女車神」李慧詩(Sarah)昨在奧運女子凱林賽準決賽失利，無緣躋身決賽，最終在名次賽取得第8；不過Sarah今屆爭牌未絕望，她休息一晚即要在今午再上賽場，轉戰一連3天進行的爭先賽，繼續向獎牌邁進。



被視為港隊「金牌大熱」的李慧詩在凱林賽「先輸後復活」，晉級半準決賽(18強)，雖然她在這場賽事避過「炒車」，憑凌厲後勁後上衝得第1名躋身準決賽(12強）；可惜已成眾矢之的Sarah在準決賽被對手夾擊，「坐box」下苦無機會找到有利位置突圍，力戰下只能以小組第5衝過終點，未能「踩」入金牌戰，及後轉戰名次賽「安全至上」，稍有留力下以第8名完成。



香港單車隊總教練沈金康賽後指，李慧詩在第一場賽事有些緊張，到準決賽競爭激烈，在餘下一圈半時被其他車手包圍，雖然有體力但無辦法用，當時如果主動一點，不會出現這樣情況，是戰術失誤。他又指，長時間無比賽或影響臨場發揮，港隊今日在爭先賽會繼續努力。



李慧詩失意凱林賽後即要收拾心情，與隊友李海恩出戰今日展開的爭先賽。Sarah過往從未贏過爭先賽奧運獎牌；不過近年卻在這項「1對1」的賽事中取得好表現，不但在2019年世錦賽封后，更保持了爭先賽長達20個月的不敗神話，直至去年世錦賽才被德國新星艾瑪軒絲終止連勝。東奧爭先賽改變賽制，增設多場「復活賽」，讓車手有多次「翻生」機會，激鬥3天才決出終極王者。



程小雅挑戰20公里競步賽

女子20公里競步賽亦於今天(15:30)在北海道札幌大通公園舉行，共有58人參賽，當中包括港將程小雅。現年34歲的Jessica上屆里約奧運僅以49秒之差失落入場券，相隔5年終憑排名第55位，成為首位出戰此項目的香港運動員，達成11年前定下的目標。2019年以1小時32分30秒改寫香港紀錄的程小雅，去年底飛赴日本特訓；經歷地獄般訓練「步」上五環賽道，望刷新香港紀錄。