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東京奧運︱拒與以色列對賽　阿爾及利亞柔道代表與教練罰停賽10年
22 小時前
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東京奧運柔道以色列伊斯蘭教Fethi Nourine阿爾及利亞國際柔道聯會國際奧委會Mohamed AbdalrasoolTohar ButbulAmar Benikhlef
東京奧運︱拒與以色列對賽　阿爾及利亞柔道代表與教練罰停賽10年
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(Fethi Nourine Instagram圖片)

在早前的東京奧運，阿爾及利亞柔道選手Fethi Nourine因為不想與以色列運動員比賽，而宣布退賽，國際柔道聯會昨日(10日)決定對他及其教練停賽10年的處分，意味這位30歲的運動員，最快要40歲才可以復出比賽。

原定在東京奧運開幕的首個賽日出戰柔道男子73公斤級別的Fethi Nourine，因為抽籤首戰就面對蘇丹的Mohamed Abdalrasool，之後次圈會面對來自以色列的Tohar Butbul。Fethi Nourine與教練Amar Benikhlef就決定宣布退賽。Fethi Nourine指自己退出原因是「不想弄污自己的手」，而隨即Fethi Nourine與教練就被國際奧委會送回國，以及被國際柔道聯會即時禁賽。國際柔道聯會之後在昨日公布停賽日期的決定。

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Fethi Nourine曾在Instagram展示自己的運動員號碼布，不過他最終沒有使用的必要。(Fethi Nourine Instagram圖片)

國際柔道聯會指違奧林匹克憲章

國際柔道聯會指，Fethi Nourine的行為違反了奧林匹克憲章中，不得在奧運會上進行政治、宗教及種族的宣示，故此向其祭出罰單，並停賽至2031年的7月23日。其實伊斯蘭教運動員拒絕與以色列選手較量早有前科，而在今次的奧運會上Fethi Nourine首圈的對手Mohamed Abdalrasool之後亦宣布退賽，不過他沒有像Fethi Nourine表明是政治及宗教原因，而只說自己受傷，但以色列代表並不相信。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱拒與以色列對賽　阿爾及利亞柔道代表與教練罰停賽10年-284333
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