東京奧運︱李慧詩領銜 香港單車隊再衝獎牌

2012年倫敦奧運奪得銅牌，李慧詩成為繼1996年李麗珊、2004年李靜與高禮澤後，取得香港第三面奧運獎牌的運動員。在經歷2016年里約奧運的傷痛之後，已34歲的李慧詩將再度為香港衝擊獎牌。

已經是家喻戶曉的香港運動員，第三度征奧的李慧詩，上月在香港單車隊的傳媒見面時表示，團隊已經做好出戰的準備，而李慧詩亦指出，由於自己的對手將會先出戰團體賽，故自己在體能上會較有利，並會以凱林賽及爭先賽的獎牌作為目標。

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與李慧詩一同出戰凱林賽及爭先賽，還有隊友李海恩。雖然名氣不及李慧詩，但27歲的李海恩亦曾在2018年亞運會的凱林賽決賽得第4，僅負中國隊車手鍾天使與獎牌擦肩。

另外，逄瑤、楊倩玉、梁寶儀3名香港單車手亦將會出戰麥迪遜賽及個人全能賽，3人之中會挑選當中2人先出戰麥迪遜賽，而個人全能賽亦會在兩名參戰麥迪遜賽代表中二擇其一。

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