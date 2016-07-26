東京奧運︱蔡俊彥反勝加拿大劍手晉級 16強戰亞洲冠軍

東京奧運男子花劍項目個人賽，世界排名最高的香港劍手蔡俊彥，於32強以15:10擊敗加拿大的Maximilien van Haaster晉級。蔡俊彥下一圈將會面對日本的亞洲冠軍敷根崇裕。

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在男子花劍項目世界排名第8，香港的蔡俊彥首次出戰奧運。在32強面對加拿大的Maximilien van Haaster，蔡俊彥雖然一開始就落後4分，不過之後連取3分追近。雖然一度被對手再拉開至3:6，但是蔡俊彥之後連取6分反先9:6。並在之後力退對手，以15:10獲勝，成功晉級16強。

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亞錦冠軍敷根崇裕32強輕取對手

蔡俊彥16強對手會是日本的敷根崇裕，敷根崇裕在另一場32強大破突尼西亞劍手15:4晉級。而這位23歲的日本劍手，在2019年的亞洲錦標賽上擊敗張家朗奪得冠軍。