Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運︱蔡俊彥反勝加拿大劍手晉級　16強戰亞洲冠軍
1 小時前
#Hashtags
東京奧運蔡俊彥男子花劍Maximilien van Haaster敷根崇裕
東京奧運︱蔡俊彥反勝加拿大劍手晉級　16強戰亞洲冠軍
news-images
蔡俊彥（左）在32強力退加拿大對手晉級。(路透社)

東京奧運男子花劍項目個人賽，世界排名最高的香港劍手蔡俊彥，於32強以15:10擊敗加拿大的Maximilien van Haaster晉級。蔡俊彥下一圈將會面對日本的亞洲冠軍敷根崇裕。

相關新聞：東京奧運｜張家朗晉級16強平個人奧運紀錄

在男子花劍項目世界排名第8，香港的蔡俊彥首次出戰奧運。在32強面對加拿大的Maximilien van Haaster，蔡俊彥雖然一開始就落後4分，不過之後連取3分追近。雖然一度被對手再拉開至3:6，但是蔡俊彥之後連取6分反先9:6。並在之後力退對手，以15:10獲勝，成功晉級16強。

相關新聞：東京奧運｜鄧俊文及謝影雪決勝局反勝德國組合　取得混雙分組出線

亞錦冠軍敷根崇裕32強輕取對手

蔡俊彥16強對手會是日本的敷根崇裕，敷根崇裕在另一場32強大破突尼西亞劍手15:4晉級。而這位23歲的日本劍手，在2019年的亞洲錦標賽上擊敗張家朗奪得冠軍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱蔡俊彥反勝加拿大劍手晉級　16強戰亞洲冠軍-277390
#Hashtags
東京奧運蔡俊彥男子花劍Maximilien van Haaster敷根崇裕
Am730

東京奧運｜日本巴西兩13歲少女包辦滑板金銀牌

東京奧運｜鄧俊文及謝影雪決勝局反勝德國組合　取得混雙分組出線

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜日本巴西兩13歲少女包辦滑板金銀牌
Am730
Am730
東京奧運｜鄧俊文及謝影雪決勝局反勝德國組合　取得混雙分組出線
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多