東京奧運︱贏伍家朗的那個男人再創歷史 爆冷再挫南韓世青冠軍入4強

一場的勝仗，讓一個寂寂無聞的危地馬拉羽毛球手，成為香港人認識，世界排名只有59，或許只是因為他能參與的排名賽不多，難累積足夠分數。34歲的危地馬拉羽毛球代表科頓（Kevin Cordon），成功打入羽毛球男單4強，或有機會創造危地馬拉體壇歷史。

在擊敗伍家朗之前，沒有人對科頓有認識，甚至沒有人會相信他會是奧運獎牌得主。不過科頓在今晨(31日)的8強擊敗南韓的許侊熙，強勢打入4強。

因為球衣的風波，讓伍家朗成為受關注的運動員，在分組賽不敵科頓，港人對伍家朗感到不值。然而科頓卻是有備而來，在賽後的訪問，科頓就指，可能是伍家朗也預料不到他的主攻，令伍家朗無所適從，結果在分組賽取下了出線資格。

科頓晉級後，先在淘汰賽階段再贏荷蘭球手Mark Caljouw，在今日8強，面對同於分組賽爆冷，擊敗羽毛球「一哥」桃田賢斗的許侊熙。科頓是以兩局21:13及21:18，將那位剛贏了世界第一的南韓史上第二位羽毛球世青冠軍擊敗。

4戰奧運 一步一步走向頒獎台

科頓早前接受關注羽毛球的網站訪問說：「最初我出戰（2008年）奧運，我目標是能夠參與，然後取得一場勝仗。現在，我贏了3場。」科頓首次參與奧運是2008年北京奧運，當年他是危地馬拉的持旗手，然而第一場就輸給中國的鮑春來。2012年，他再戰奧運，在分組賽他取得出線資格，然而面對日本佐佐木翔，他在16強止步。里約奧運，本身是最接近他家鄉的一屆，可是打完首仗就因傷退出。

贏過諶龍 4強或再戰中國球手

第4次出戰奧運的科頓指：「在危地馬拉，他們都不太重視羽毛球。他們只有看足球、足球，還有足球。對我們來說，要去參加大賽並不容易。即使是去歐洲，那都真的很貴。」科頓表示，自己都只不過是透過上網觀察其他球手的比賽，從而研究對手。科頓表示：「我的國家很窮，也沒有很多羽毛球支持者，所以能有機會參賽，都只能用心去打。這就是我在做的，用心去打。」

打入4強已經是危地馬拉在羽毛球的歷史，贏得獎牌更為危國寫下新一頁。而科頓4強的對手是丹麥名將安賽龍，或者要贏並不容易，但再看看曾負於他手下的名將，原來還有中國的諶龍。

相關新聞：

東京奧運｜林大輝指將有新劍擊館爭取下屆奧運前落成

東京奧運賽程︱中國女排戰意大利 百米女飛人將誕生 (附比賽時間)