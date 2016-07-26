東京奧運︱陳芋汐張家齊女子雙人10米台奪金 中國五連冠

在昨日的跳水項目，中國失掉男子雙人10米高台金牌，不過今日(27日)的女子雙人10米高台，中國派出15歲的陳芋汐及17歲的張家齊出戰，最終二人亦以363.78分，輕鬆奪得金牌，實現中國在該項目的五連冠。而銀牌為美國組合，銅牌由墨西哥奪得。

陳芋汐及張家齊是賽事最年輕的兩名選手，不過陳芋汐在2019年的世錦賽已贏得個人10米高台的金牌，而張家齊亦與盧為於雙人10米高台奪金，實力上仍較其他代表高。

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贏亞軍逾50分

在今日的決賽，首兩跳中國組合取得53.4及57.6的分數，以111.0分拉開與其他選手的距離。在之後的3跳，中國組合仍以最佳成績完成，最終以363.78分的成績奪金。與銀牌得主的美國組合有52.98分的差距。

自2000年悉尼奧運新增雙人高台項目以來，中國隊連續5屆都奪得金牌。