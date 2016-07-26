東京奧運︱高球第三日結束 東道主松山英樹升上次席

東京奧運高爾夫球項目，今日(31日)在先完成昨日未完賽球手後，再進行了第3個賽日的比賽。其中美國的Xander Schauffele在總成績繼續領先，而日本的松山英樹已升上次席，愛爾蘭球手麥萊爾升至並列第5（Rory McIlroy）

經過首兩日因天氣影響而一度暫停比賽，在第3個賽日終順利進行。美國的Xander Schauffele雖然今日只以低標準3桿的68完成，但總成績仍以低標準14桿的199，暫時領先榜首。不過今年贏得美國大師賽的日本球手松山英樹就打出低標準4桿的67，以總成績200桿，緊隨Xander Schauffele排第2。

麥萊爾升上並列第5

至於英國的Paul Casey今日打出6隻小鳥，以低標準5桿成績，與墨西哥的Carlos Ortiz並列第3。至於前世界排名第一的4項大滿貫得主，愛爾蘭的麥萊爾在今日打出低標準4桿的成績，與另外3名球手並列第5。比賽明日會進行最後一輪的18洞比賽，定出今屆的獎牌得主。

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