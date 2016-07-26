東京奧運｜中國女排兩連敗 直落3局不敵美國

力求衞晃奧運金牌的中國女排，今日(27日)在東京奧運分組賽，再以局數0:3不敵美國，連續兩場落敗。在分組6隊敬陪末席。

首戰不敵土耳其的中國隊，今戰面對上屆銅牌得主的美國。中國女排首局除了朱婷為國家隊取得6分外，李盈瑩同樣為中國取得6分，然而佐敦湯臣（Jordan Thompson）在攻守都有突出表現下，除了網前攔截為美國取得4分之外，進攻亦貢獻8分，令美國首局4次「刁時」下贏29:27。

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到第2局，雙方比分依舊接近，中國繼續依靠朱婷得分，朱婷該局攻下9分，而李盈瑩僅收獲4分。相反美國的佐敦湯臣表現仍較突出，個人取得11分，加上有2名隊友在進攻各取5分，在第2局美國再贏25:22。

朱婷第3局被壓制 失進攻重心

第3局朱婷受壓制，6次進攻僅收獲2分，連同1次攔網，在該局僅得3分，而袁心玥雖然為中國搶得6分，但中國隊無法阻擋佐敦湯臣，並被她再攻下9分以及2個發球直接得分，令美國在第3局再贏25:21，以直落3局擊敗中國隊。

美國兩戰全勝兼不失一局，暫排分組榜首，相反中國隊在不敵土耳其及美國之後，連續兩場未取得1分，目前成績敬陪末席。中國隊之後的分組還要面對俄羅斯、意大利及阿根廷，分組前4名可取得半準決賽資格。