東京奧運｜中國女排挫意大利 小組出局史上最差

周六東京奧運女子排球預賽，賽前已經確定無緣8強的中國，以3:0擊敗意大利，終於在B組打開勝利之門。

中國在頭3輪分組賽先後不敵土耳其、美國、俄羅斯奧委會，早已立於出局邊緣。當土耳其以3:0擊敗阿根廷，美國以0:3不敵俄奧委後，中國就算在餘下2場全取6分也肯定未能晉級8強。

面對意大利，調整了陣容的中國在第1局，憑張常寧、李盈瑩合力取得13分，以25:21先拔頭籌。中國在第2局仍然佔盡上風，在中段連取4分拉開比數，意大利漸漸失去信心，多次犯錯，中國以25:20再下一城。

分組賽排尾2

第3局，雙方爭持不下戰至23平手，意大利憑王媛媛攔網出界，取得局點，但之後3度進攻失手，於刁時以24:26落敗。中國以局數3:0橫掃意大利，打開勝利之門。

中國在4場過後只得1勝3負4分，於B組6支球隊中排尾2。上屆奧運勇奪金牌的她們，事隔21年再於分組賽出局，而且創出自1984年參戰奧運以來的最差成績。

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