東京奧運｜中國重奪男子雙人3米板金牌 王宗源謝思埸奧運首戰即勝

上屆秦凱與曹緣在男子雙人3米板失掉金牌，令中國未能包攬8面跳水金牌。今屆中國就由19歲的王宗源與25歲的謝思埸合作上場。二人僅於第5跳表現不及對手被追近，但最終仍力壓美國組合奪得金牌。

王宗源今次是首次出戰大賽的3米板，而他之前是在世錦賽男子1米板個人賽奪金，今次與謝思埸合作是二人首次在大賽合作。不過，二人在前4跳都有水準演出，並取得領先位置，一度領先22.14分。

上屆英國金牌得主易配得第7

但是在第5跳，二人選擇難度3.6的207C的向後翻騰三周半抱膝，但結果僅得77.76，不及美國的組合，令分差被收窄至13.2分。然而中國組合在最後一跳，以109C的向前翻騰四周半抱膝，並獲得99.18分，最終取得467.82分取得冠軍。

而亞軍是美國的Andrew Capobianco及Michael Hixon。至於上屆金牌得主，英國的Jack Laugher今屆夥拍Daniel Goodfellow，最終只得第7名，無緣獎牌。另外，原本一直追緊美國組合的俄羅斯代表，在最後一跳失手，並且只得0分，最終只能跌落包尾。

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