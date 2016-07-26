東京奧運｜何詩蓓破亞洲紀錄奪銀牌 「只要努力都可以有成績」

東京奧運香港運動員再創歷史，何詩蓓在女子200米自由泳，以1分53秒92第2名完成，不但打破亞洲紀錄，更獲得香港運動員奧運史上首面游泳獎牌，亦是香港今屆奧運第二面獎牌。她在賽後見記者，表示自己多次在世界大賽進入決賽，但和獎牌的距離差很小，今次終於獲獎。何詩蓓又指，希望她和張家朗的成績，可以鼓勵其他香港運動員繼續努力。

香港游泳代表何詩蓓(Siobhan)今次力壓一眾美國及中國泳手，以破個人最佳記錄(PB)近一秒的時間贏得銀牌。賽後她開心得真情流露：「以我和張家朗今屆有好好的成績，希望推動比緊賽的運動員加油，希望喺屋企睇緊的香港泳員，繼續努力訓練，因為之後就到你哋啦，只要努力都可以有成績。」

何詩蓓袋250萬港元奧運獎金

何詩蓓又指，今次游出賽前部署，她預計其他選手會在最後50米發力，對最終獲到銀牌十分高興：「最想多謝香港、美國教練及屋企人……自己5年前里約奧運游到準決賽，2017年在世錦賽第5，2019年世錦賽第4，次次都和獎牌(距離)差好小，依家終於得，真的好開心。」如今何詩蓓在決賽奪銀，又打破亞洲紀錄，已穩袋250萬港元奧運獎金。

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