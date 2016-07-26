東京奧運｜何詩蓓100自奪銀 「80%心態、20%體能」

東京奧運香港混血「女飛魚」何詩蓓於女子自由泳100米為香港再贏得一面銀牌，成為香港首名運動員於一屆賽事贏得兩面獎牌。何詩蓓在賽後指自己對今場賽事是喜出望外。

何詩蓓續稱：「好開心，游之前沒有太大期望，因為之前已經游了自己PB，今次只想享受比賽，想不到又再一次PB。我知道自己一緊張就發揮得不好，所以都盡量放鬆個人，盡量以平常心，個人都係越冷靜越好。因為我知道比賽，80%同心態有關， 20%同體能訓練有關。」

何詩蓓放開手戰50自

被問到自己有否失望自己今次100米又再一次得銀牌時，何詩蓓便說：「我都是一路游一路游，知道最後25米各位選手一定很接近，所以最後階段，我都是閉着氣不斷向前衝。」對於下午的50米自由式賽事，她坦言會放開心態去比賽：「始終50米不是我的主項，但教練對我說晉級到便游下去」，並期望能達至自己最佳成績。

籲市民繼續關注香港運動員

何詩蓓提及2018年因傷退出亞運是最大遺憾，但為自己於東奧兩度奪牌感到開心，現時會先專注餘下賽事，再考慮往後其他目標，更揚言自己仍可繼續突破。她又指，感激香港市民支持港隊的奧運賽事，並呼籲港人除奧運外，繼續關心香港運動員的其他比賽。

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