東京奧運｜何詩蓓6個月大習水中學每朝5點練水 評為亞洲最佳女泳手

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）於東京奧運女子 200 米自由泳勇奪銀牌，她於訪問中指自己多次大賽無緣獎牌，今次終於成功圓夢。對於何詩蓓的游泳成績，妳又知道多少呢？23歲的何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）為香港土生土長的女泳手，她共13次打破亞洲紀錄，63次打破香港紀錄，現時保持著3項亞洲紀錄。

何詩蓓6歲訓練 與姊姊同為校隊

這名泳手自6個月大便戴上手袖，在家中泳池熟習水性，4歲便開始在南華體育會習泳班，6歲便入泳隊訓練，和比她大兩年的姊姊一樣是學校泳隊成員。

就讀聖保祿天主教小學時，何詩蓓已經不時出賽獲獎，亦是香港小學100米自泳乙組的紀錄保持者。10歲時何詩蓓便代表香港參加埠際游泳賽，取得3金1銀，同年即使出戰昆士蘭分齡游泳錦標賽中亦贏得100米蛙式冠軍，年紀小小便衝出國際。

何詩蓓每朝5點練水 東亞運得兩銀五銅

2009年何詩蓓升讀聖保祿中學，中學每天5時便起床練水，之後再回到學校上課，但依然不斷改寫香港學界紀錄，現時更保持8項香港青年紀錄。於2013年何詩蓓便以16歲之齡贏得世界青年錦標賽的100米自金牌，同年她在東亞運中為港隊贏得兩銀五銅。

何詩蓓仁川亞運得3銅

一年後，何詩蓓於青年奧運會於100米自及200米個人四式贏得兩面銀牌。2014年仁川亞運，她與多名港將歐鎧淳、施幸余及鄭莉梅等合作，贏得3面銅牌。當年何詩蓓不指蟬聯「香港傑出青少年運動員」，亦首次贏得游泳教練會的「香港最佳游泳員」。

何詩蓓世大運奪兩金

2016年升讀升讀密西根大學後，何詩蓓首之出戰里約奧運，於200米自以1分57秒56排名13，雖然無緣晉級決賽但已經是香港最好紀錄。一年後何詩蓓在世界大學運動會發光發亮，於100米自及200米自都贏得金牌，可惜好卻因傷無法出戰2018年雅加達亞運。

2019何詩蓓加入泳隊「DC Trident」出戰國際游泳聯賽，於自己強項200米自贏得金牌、100米自得銀牌。其後的意大利站又在200米自以1分52.01打站日本名將池江璃花子的亞洲紀錄，同年被評為「年度亞洲最佳女泳手」。

至今年5月香港長池計時賽，何詩蓓一口氣於50米、100米及200米自由泳達到A標，加上其100自以52秒92大幅推前自己PB，令她成為奧運爭牌分子，如今她終於在200米自為港爭光奪得銀牌，令人驕傲。

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