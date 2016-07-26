東京奧運｜劉洋尤浩包辦金銀牌 憑高難度贏上屆冠軍

東京奧運體操項目，今日(2日)繼續進行個人項目的決賽，其中中國體操隊在男子吊環包辦金銀牌，是中國體操隊自2008年後再次奪得吊環金牌。

在男子吊環項目，中國的劉洋與尤浩在預賽以第2及第8名晉身決賽。上屆里約奧運得第4的劉洋，在決賽揀選了難度6.5分的動作，並以出色的表現取得9分的表現分，最終以總分15.5分，奪得金牌。

上屆冠軍僅得銅牌

至於尤浩揀選的劉洋難度高的動作，但由於表現分僅得8.7分，最終以15.3分排第2。而原本取得首名晉身決賽的希臘選手Eleftherios Petrounias，是上屆里約奧運金牌得主。Petrounias決賽揀選的動作難度只有6.3分，比劉洋及尤浩低，最終縱使他仍獲得8.9的表現分，但最後仍僅得15.2分，以0.3分及0.1分不及兩名中國選手得第3，未能衞晃金牌。

自2008年北京奧運陳一冰贏得金牌後，陳一冰在倫敦奧運未能衞晃吊環金牌。到2016年劉洋未能取得里約獎牌，這是中國13年後重奪吊環金牌。

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