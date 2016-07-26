東京奧運｜千禧後對決 日本女子滑板公園賽包辦金銀牌

作為最年輕的奧運項目，在今日(4日)舉行的滑板女子公園賽，日本的四十住櫻（四十住さくら）以60.09分獲得金牌，而銀牌得主是年僅12歲的開心那，至於英國的13歲少女布朗（Sky Brown）憑最後一輪演出，力壓另一位日本選手岡本碧優獲得銅牌。

共有20位選手參與的女子公園賽，只有8人可以晉級決賽，而其中有7人都在2000年後出生，僅巴西的Yndiara Asp出生於1997年，是最年輕的一場奧運決賽。

在預賽取得首名晉級的岡本碧優，在3輪的表現受到之前的選手影響，致全部未能完成，但仍憑在第2輪的優異演出獲得53.68分，一度登上第3位。

開心那成東奧最年輕獎牌得主

至於19歲的四十住櫻，雖然預賽以第4名晉級，但是在首輪的完美演出，令她獲得60.09的評分，而之後也沒有一名選手能超越這個分數。賽事最年少，也是今屆奧運第2年輕的運動員開心那，在第2輪亦順利完成，並取得59.04的評分，最終獲得銀牌，肯定是今屆奧運最年輕的獎牌得主，亦是日本史上最年輕獎牌運動員。

英國少女最後一輪反勝摘銅

英國的英日混血少女布朗，預賽次名晉級。在首兩輪演出都未能完成，一度跌出三甲，不過在最後一輪的表演，在沒有失手之下，獲56.47分，以不足3分之差力壓岡本碧優獲得銅牌。

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