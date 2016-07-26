Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運｜千禧後對決　日本女子滑板公園賽包辦金銀牌
1 小時前
#Hashtags
東京奧運滑板公園賽日本四十住さくら開心那Sky Brown英國Yndiara Asp巴西
東京奧運｜千禧後對決　日本女子滑板公園賽包辦金銀牌
news-images
日本代表開心那（左）與四十住櫻在滑板女子公園賽分獲金銀牌。(路透社)
 news-images
布朗（右）與開心那（中）都只不過是13及12歲。(美聯社)

作為最年輕的奧運項目，在今日(4日)舉行的滑板女子公園賽，日本的四十住櫻（四十住さくら）以60.09分獲得金牌，而銀牌得主是年僅12歲的開心那，至於英國的13歲少女布朗（Sky Brown）憑最後一輪演出，力壓另一位日本選手岡本碧優獲得銅牌。

共有20位選手參與的女子公園賽，只有8人可以晉級決賽，而其中有7人都在2000年後出生，僅巴西的Yndiara Asp出生於1997年，是最年輕的一場奧運決賽。

news-images
四十住櫻以決賽首輪出色表現獲得金牌。(路透社)
 news-images
四十住櫻以決賽首輪出色表現獲得金牌。(美聯社)

在預賽取得首名晉級的岡本碧優，在3輪的表現受到之前的選手影響，致全部未能完成，但仍憑在第2輪的優異演出獲得53.68分，一度登上第3位。

開心那成東奧最年輕獎牌得主

至於19歲的四十住櫻，雖然預賽以第4名晉級，但是在首輪的完美演出，令她獲得60.09的評分，而之後也沒有一名選手能超越這個分數。賽事最年少，也是今屆奧運第2年輕的運動員開心那，在第2輪亦順利完成，並取得59.04的評分，最終獲得銀牌，肯定是今屆奧運最年輕的獎牌得主，亦是日本史上最年輕獎牌運動員。

news-images
英國的Sky Brown憑最後一輪演出反勝摘銅。(路透社)
 news-images
英國的Sky Brown憑最後一輪演出反勝摘銅。(路透社)

英國少女最後一輪反勝摘銅

英國的英日混血少女布朗，預賽次名晉級。在首兩輪演出都未能完成，一度跌出三甲，不過在最後一輪的表演，在沒有失手之下，獲56.47分，以不足3分之差力壓岡本碧優獲得銅牌。

相關新聞：

東京奧運｜女子400米欄再破世績　美國包攬金銀牌

東京奧運｜印尼女雙金牌得主不止有樓送　祖家領袖送舖又送牛

東京奧運｜新增29宗個案創新高　希臘韻律泳隊多3人確診退賽

東京奧運賽程︱場地單車李慧詩李海恩登場　滑板公園賽展開 (附比賽時間)

news-images
預賽首名晉級，岡本碧優最終僅得第4。(路透社)
 news-images
開心那成為東奧最年輕獎牌得主。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜千禧後對決　日本女子滑板公園賽包辦金銀牌-278851
#Hashtags
東京奧運滑板公園賽日本四十住さくら開心那Sky Brown英國Yndiara Asp巴西
Am730

東京奧運｜跑得慢冇得賴地硬　田徑屢破紀錄原因在於塊地？

東京奧運｜白俄女跑手改登往維也納客機 暫未知最終目的地

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜跑得慢冇得賴地硬　田徑屢破紀錄原因在於塊地？
Am730
Am730
東京奧運｜白俄女跑手改登往維也納客機 暫未知最終目的地
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多