東京奧運｜單日27宗相關個案再創新高 選手村添3確診

東京奧組委公布的每日新冠肺炎確診個案，今日(30日)再添27宗，當中有15宗為承辦商職員個案，但仍有3宗為運動員，當中1人是美國的田徑代表。另外與代表團等相關亦有4人，其餘5個患者分別為1名傳媒代表及4名義工。

奧組委自7月1日公布確診數字，至今日已突破200人至220宗個案，其中今日的27宗新增個案，再破單日新高。3名新增確診運動員之中，1人確定為美國田徑代表，居於選手村內，而另1運動員則並非入住選手村。另外，今日新增4名義工確診，全為日本居民。另外外國傳媒報道，上屆奧運銅牌得主，美國撐桿跳運動員Sam Kendricks確診，已確定退賽。

2賽艇裁判確診後擅自出走

據日本朝日電視台報道，2名賽艇男性裁判員在未經允許之下離開隔離設施，當中1人為日本人。報道指，2名裁判員在26日確診，2人於29日表示想私下再進行多次檢測，以爭取重回賽場而擅自離開隔離設施。大會方面已調查有關事件。

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