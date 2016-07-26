東京奧運｜戴毛澤東徽章領奬 國際奧委會要求中方交報告解釋

在東京奧運場地單車賽中贏得金牌的中國組合鍾天使與鮑珊菊，在領獎時因為戴上毛澤東襟章，國際奧委會要求中國奧委會解釋，中方暫時未有回應。

中國兩名單車手鮑珊菊和鍾天使，早前在東京奧運場地單車女子團體爭先賽贏得金牌後，在頒獎台領獎時，在外套戴上中共已故領導人毛澤東的徽章，此可能違反《奧林匹克憲章》第50條，對於政治表態的規定，國際奧委會已經要求中國奧委會提交報告解釋。

國際奧委會發言人亞當斯(Mark Adams)指，有關中國運動員的問題，國際奧委會一如以往，正在調查事件，並已經聯絡中國奧委會，要求對方為此提交一份報告。

違規或會被取消比賽資格及奧運通行證

國際奧委會上月修訂《奧林匹克憲章》第50條指引，容許選手在尊重對手、不干擾比賽的情況下，在賽場上以姿勢或其他方式表達意見，但在頒獎台上作出涉及政治的表態仍被禁止。此外，運動員及代表隊官員不得在任何衣服或裝備出現政治和商業宣傳，若果違規，有可能被取消比賽資格及奧運通行證。

在鍾天使與鮑珊菊之前，美國的鉛球選手桑達絲(Raven Saunders)亦在頒獎台做出「X」的手勢作出抗議。美國奧委會之後指，桑達絲沒有違規，她是以和平的方式展示對種族及社會正義，亦是對對手的尊重。

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