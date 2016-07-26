東京奧運｜新設男女混合賽事 英國連奪兩金

今屆奧運新增了多個特色的細項，目的是展示男女平等的訊息。其中英國今日(31日)先後在游泳的混合4x100米混合泳接力，以及三項鐵人混合接力奪得金牌，而田徑場上，今晚亦會有4x400米混合接力的決賽。

為彰顯男女平等，體育運動無分性別，故此在東京奧運的部份項目，新增男女子一同參與的賽事。其中3個項目，同在今日定出冠軍。

在今早的混合4x100米混合泳接力，各代表團派出男女子泳手各2名，並且進行混合4式的比賽，男女子泳手參加哪一個泳式沒規限。而中國曾是這項目的世界紀錄保持者，今次中國由閆子貝、徐嘉余、張雨霏、楊浚瑄出戰。在首棒美國隊派出泳隊男隊長之一的賴恩梅菲（Ryan Murphy）出戰，結果在首棒取得領先，中國的徐嘉余排第2。在第2棒，意大利由Nicolo Martinenghi出戰，並且讓他們取得第2棒領先，而中國仍由閆子貝守在次席。

打破由中國保持世界紀錄

到第3棒，中國隊由楊浚瑄搶得第1。然而在最後一棒，英國的Anna Hopkin最終以3分37秒58完成，為英國奪得這個新設項目的金牌，並改寫由中國保持的世界紀錄。中國隊僅得銀牌，銅牌得主是澳洲。

三鐵混合接力率先奪金

至於在今早較早時間，三項鐵人的混合接力亦已經上演。在混合接力，參賽隊伍同樣由男女選手各2人組成，每名選手都要以接力形式完成300米游泳、8公里單車及2公里跑。而英國亦以1小時23分41秒，取得這個項目的金牌。銀牌得主是美國、銅牌由法國奪得。

另外，今晚舉行的混合4x400米接力，美國在上訴成功後，取得決賽參賽資格。

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