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東京奧運｜新設男女混合賽事　英國連奪兩金
33 分前
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東京奧運游泳三項鐵人田徑男女平等混合接力徐嘉余閆子貝張雨霏楊浚瑄Ryan MurphyNicolo MartinenghiAnna Hopkin英國中國澳洲美國法國
東京奧運｜新設男女混合賽事　英國連奪兩金
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英國泳隊在混合接力賽破世界紀錄奪金。(路透社)

今屆奧運新增了多個特色的細項，目的是展示男女平等的訊息。其中英國今日(31日)先後在游泳的混合4x100米混合泳接力，以及三項鐵人混合接力奪得金牌，而田徑場上，今晚亦會有4x400米混合接力的決賽。

為彰顯男女平等，體育運動無分性別，故此在東京奧運的部份項目，新增男女子一同參與的賽事。其中3個項目，同在今日定出冠軍。

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英國混合接力隊奪冠而回。(路透社)

在今早的混合4x100米混合泳接力，各代表團派出男女子泳手各2名，並且進行混合4式的比賽，男女子泳手參加哪一個泳式沒規限。而中國曾是這項目的世界紀錄保持者，今次中國由閆子貝、徐嘉余、張雨霏、楊浚瑄出戰。在首棒美國隊派出泳隊男隊長之一的賴恩梅菲（Ryan Murphy）出戰，結果在首棒取得領先，中國的徐嘉余排第2。在第2棒，意大利由Nicolo Martinenghi出戰，並且讓他們取得第2棒領先，而中國仍由閆子貝守在次席。

打破由中國保持世界紀錄

到第3棒，中國隊由楊浚瑄搶得第1。然而在最後一棒，英國的Anna Hopkin最終以3分37秒58完成，為英國奪得這個新設項目的金牌，並改寫由中國保持的世界紀錄。中國隊僅得銀牌，銅牌得主是澳洲。
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英國奪得三鐵接力金牌。(路透社)

三鐵混合接力率先奪金

至於在今早較早時間，三項鐵人的混合接力亦已經上演。在混合接力，參賽隊伍同樣由男女選手各2人組成，每名選手都要以接力形式完成300米游泳、8公里單車及2公里跑。而英國亦以1小時23分41秒，取得這個項目的金牌。銀牌得主是美國、銅牌由法國奪得。

另外，今晚舉行的混合4x400米接力，美國在上訴成功後，取得決賽參賽資格。

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今屆奧運新設的三項鐵人接力。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜新設男女混合賽事　英國連奪兩金-278261
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