東京奧運｜新飛魚迪素奪第3金 破世績贏100蝶

東京奧運游泳項目進入尾聲，今日(31日)是尾二的比賽日，在今晨舉行男子100米蝶泳決賽，新飛魚美國的迪素（Caeleb Dressel）以49秒45，打破自己在2019年世錦賽創下的世界紀錄，奪得他在今屆奧運的第3面金牌。

早前拿下100米自由泳及4x100米自由泳接力2面金牌。在今日的100米蝶泳，是迪素的強項，早於2019年的世錦賽，他游出49秒50，打破當時由菲比斯（Michael Phelps）保持10年的世界紀錄。迪素在一開始已經領先，並以23秒正的時間轉池，最後亦維持領先位置，以49秒45觸池，將自己保持2年的世界紀錄，再推前多0.05秒。

迪素上屆奧運與菲比斯等名將取得2面奧運接力金牌，連同現時3面金牌，已累積5面奧運金牌。至於第2名的匈牙利泳手米歷克（Kristof Milak）亦以破歐洲紀錄的49秒68完成。

另外，在女子800米自由泳決賽，世界紀錄保持者美國的利迪姬（Katie Ledecky）以8分12秒57奪得金牌，是她今屆第2面金牌。而銀牌是女子200米及400米金牌得主的蒂蜜絲（Ariarne Titmus）。

香港泳手何詩蓓原定出戰的女子50米自由泳準決賽，100米自由泳金牌得主的澳洲泳手麥姬安（Emma McKeon），繼續以破奧運紀錄的24秒正，取得首名晉級資格。

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