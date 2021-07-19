東京奧運｜日男女足冀主場搶金 巴西以老帶新圖衞冕 (附賽程表)

自1992年起，奧運足球賽事因應國際足協希望避免影響世界盃的號召力，而將參賽限定男子隊為23歲以下。然而不少球星都曾於奧運賽事上初露頭角，今屆東京奧運，日本國內期望可以如漫畫《足球小將》一樣，為日本取下首個足球金牌。而日本隊今屆在「日本美斯」久保健英領軍，迎戰有英超愛華頓前鋒李察利臣及阿士東維拉的中場杜格拉斯雷斯的巴西，以及有多名球員剛出戰完歐洲國家盃的西班牙。

為今屆奧運，日本早已發掘並培養今屆的戰將，一眾球員自U15、U16等代表開始重點培訓。其中被稱為日本新星的久保健英早於10歲時已嶄露頭角，並到西班牙巴塞羅那受訓，然而因應國際足協限制未成年球員合約，令久保被迫離開西班牙，一度返回日本至18歲後再度外闖。而為了讓久保吸收大賽經驗，久保於15歲時已獲破格徵召到日本U20代表出戰世青盃，亦在其18歲時已徵召入國家隊出戰美洲國家盃。

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而日本除久保健英之外，亦有多名球員早已外流，當中包括中場的堂安律，這位中場核心早於2016年的U19亞洲錦標賽上漸露鋒芒，並於2017年加盟荷甲的格羅寧根，其後轉投荷蘭班霸的PSV燕豪芬。而中堅的冨安健洋在2018年加盟比利時的聖圖爾登，僅1年半後更獲意甲博洛尼亞垂青，並於意甲大獲好評，最近更獲英超的熱刺垂青。而翼鋒三笘薰據報亦已獲白禮頓斟介。

日本今屆挑選的超齡球員，分別為中堅的吉田麻也、右閘的酒井高德以及中場的遠藤航，而這3名超齡球員都具有豐富比賽經驗。

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上屆首奪金牌的足球王國巴西，今屆由38歲老將丹尼艾維斯（Dani Alves）領軍，超齡球員還有西甲西維爾效力的迪亞高卡路士（Diego Carlos）以及門將的艾達巴山度士（Aderbar Melo dos Santos Neto），帶領着多位巴西新秀，當中包括阿仙奴的20歲前鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），以及德甲利華古遜的保連奴（Paulinho），連同早在英超闖出名堂的愛華頓前鋒李察利臣（Richarlison）及阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz），巴西仍希望衞冕。

西班牙小戰借歐國盃磨刀

至於歐洲代表的西班牙，今屆陣中多名球員亦有出戰早前的歐洲國家盃，當中包括門將的烏尼西蒙（Unai Simón）、守將柏奧托利斯（Pau Torres）、艾利加西亞（Eric García）、中場柏迪（Pedri）、前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）及丹尼爾奧莫（Dani Olmo）。雖然西班牙在歐國盃未見突出，但在吸收過大賽經驗後，西班牙都有爭標的實力。

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未來球星力爭上位

另外，上屆銀牌得主德國，今屆會以利華古遜的拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）、禾夫斯堡的麥斯美艾洛特（Maximilian Arnold）及柏林聯的麥斯古斯（Max Kruse）帶領一眾小將出戰。而南韓今屆亦徵召3名有經驗球員作超齡球員，為南韓衝擊獎牌，3人分別為身高1.9米的後衛金玟哉、效力法甲波爾多的黃義助以及曾外流法國及德國的權昶勳。

除了爭奪獎牌的多支勁旅，多支球隊亦有一些值得關注的小將，當中包括法國的守將皮爾卡魯魯（Pierre Kalulu）、墨西哥中場迪亞高拉尼斯（Diego Lainez）以及科特迪瓦的翼鋒阿密特迪亞路（Amad Diallo）。

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女足再組大英國隊

至於在女子足球項目，由於歐洲區以2019年的女足世界盃前3名作代表，故4強的英格蘭、瑞典及荷蘭取得代表資格，變相令德國今屆無法衞晃，而英格蘭亦將會以英國隊名義出戰，陣容中包括2名蘇格蘭及1名威爾斯代表。另外，39歲的美國女足隊長卡莉利萊特（Carli Lloyd）今屆亦會繼續出戰，與由岩渕真奈等領軍的日本再爭冠軍。

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男子足球項目賽程

7月22日

3:30PM C組：埃及對西班牙 札幌巨蛋

4:00PM A組：墨西哥對法國 東京運動場

4:00PM B組：新西蘭對南韓 茨城鹿島足球場

4:30PM D組：科特迪瓦對沙特阿拉伯 橫濱國際運動場

5:30PM C組：阿根廷對澳洲 札幌巨蛋

6:00PM A組：日本對南非 東京運動場

6:00PM B組：洪都拉斯對羅馬尼亞 茨城鹿島足球場

6:30PM D組：巴西對德國 橫濱國際運動場

7月25日

3:30PM C組：埃及對阿根廷 札幌巨蛋

4:00PM A組：法國對南非 琦玉足球場

4:00PM B組：新西蘭對洪都拉斯 茨城鹿島足球場

4:30PM D組：巴西對科特迪瓦 橫濱國際運動場

5:30PM C組：澳洲對西班牙 札幌巨蛋

6:00PM A組：日本對墨西哥 琦玉足球場

6:00PM B組：羅馬尼亞對南韓 茨城鹿島足球場

6:30PM D組：沙特阿拉伯對德國 橫濱國際運動場

7月28日

4:00PM D組：沙特阿拉伯對巴西 琦玉足球場

4:00PM D組：德國對科特迪瓦 宮城運動場

4:30PM B組：羅馬尼亞對新西蘭 札幌巨蛋

4:30PM B組：南韓對洪都拉斯 橫濱國際運動場

7:00PM C組：澳洲對埃及 宮城運動場

7:00PM C組：西班牙對阿根廷 琦玉足球場

7:30PM A組：法國對日本 橫濱國際運動場

7:30PM A組：南非對墨西哥 札幌巨蛋

7月31日

4:00PM C組首名對D組次名 宮城運動場

5:00PM A組首名對B組次名 茨城鹿島足球場

6:00PM D組首名對C組次名 琦玉足球場

7:00PM B組首名對A組次名 橫濱國際運動場

8月3日

4:00PM 準決賽 茨城鹿島足球場

7:00PM 準決賽 琦玉足球場

8月6日

7:00PM 銅牌戰 琦玉足球場

8月7日

7:30PM 決賽 橫濱國際運動場

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女子足球項目賽程

7月21日

3:30PM E組：英國對智利 札幌巨蛋

4:00PM F組：中國對巴西 宮城運動場

4:30PM G組：瑞典對美國 東京運動場

6:30PM E組：日本對加拿大 札幌巨蛋

7:00PM F組：贊比亞對荷蘭 宮城運動場

7:30PM G組：澳洲對新西蘭 東京運動場

7月24日

3:30PM E組：智利對加拿大 札幌巨蛋

4:00PM F組：中國對贊比亞 宮城運動場

4:30PM G組：瑞典對澳洲 琦玉足球場

6:30PM E組：日本對英國 札幌巨蛋

7:00PM F組：荷蘭對巴西 宮城運動場

7:30PM G組：新西蘭對美國 琦玉足球場

7月27日

4:00PM G組：新西蘭對瑞典 宮城運動場

4:00PM G組：美國對澳洲 茨城鹿島足球場

7:00PM E組：智利對日本 宮城運動場

7:00PM E組：加拿大對英國 茨城鹿島足球場

7:30PM F組：荷蘭對中國 橫濱國際運動場

7:30PM F組：巴西對贊比亞 琦玉足球場

7月30日

4:00PM E組次名對F組次名 宮城運動場

5:00PM E組首名對F/G組第三名 茨城鹿島足球場

6:00PM G組首名對E/F組第三名 琦玉足球場

7:00PM F組首名對G組次名 橫濱國際運動場

8月2日

4:00PM 準決賽 茨城鹿島足球場

7:00PM 準決賽 橫濱國際運動場

8月5日

4:00PM 銅牌戰 茨城鹿島足球場

8月6日

10:00AM 決賽 東京新國立運動場