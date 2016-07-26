東京奧運｜李慧詩李海恩凱林賽未能直接晉級 稍後轉戰復活賽爭出線

東京奧運場地單車項目，今日(4日)下午先舉行女子凱林賽預賽。香港的李海恩及李慧詩先後在第1及第2組出賽。其中李慧詩在第2組僅得第3名，與第1組的李海恩同樣需要在復活賽爭取出線。

在第2組的預賽，李慧詩與德國Lea Sophie Friedrich及俄羅斯Daria Shmeleva等同組，李慧詩在最後2圈一度升上第2位，然而俄羅斯的Daria Shmeleva在末段重上次席，並守着位置，令李慧詩只得第3，而德國的Lea Sophie Friedrich就以首名衝線。李慧詩需要轉戰復活賽爭出線。

至於在第1組的比賽中，李海恩與中國的鍾天使同組，同場還有英國的Katy Marchant及荷蘭Laurine van Riessen。Katy Marchant雖然取得首名，而Laurine van Riessen得第2，不過之後因為Katy Marchant被指違規，故第3的鍾天使取得直接晉級資格，而李海恩亦未能取得直接出線，要在稍後的復活賽爭取出線資格。

復活賽會在香港時間今午4時11分至26分舉行。

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