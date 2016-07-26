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東京殘奧會｜8月24日開幕 港24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單)
1 小時前
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東京殘奧會｜8月24日開幕 港24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單)
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東京殘疾人奧運會本月24日開幕，本港24人參賽衝擊獎牌。（余翠怡（左）及何宛淇FB圖片）

殘疾人士奧運會本月24日開幕，一連13日在日本東京舉行，9月5日閉幕，本港將派出64人代表團，包括24名運動員參賽，出戰硬地滾球、乒乓球及輪椅劍擊等項目。

冀市民為港隊打氣熱情可帶到殘奧會

曾患骨癌，截去左腳的余翠怡，過去四屆殘奧在輪椅劍擊取得7金3銀1銅，她將第5度出戰殘奧，代表港隊出戰女子A級花劍同重劍的個人及團體賽「她指政府買入轉播權，市民關注奧運賽事，期望市民在奧運期間為港隊代表打氣的熱情，可以帶到殘奧會，她以衝擊獎牌為目標，並希望本港殘疾運動員的關注度得以上升，獲得更多商業支援。今屆殘奧與奧運同樣延期1年舉行，余翠怡認為雖然過去1年沒有正式比賽，訓練亦斷斷續續，但反而有助她沉思成為殘疾運動員的原動力。

殘奧會延期一年助反思不足改善戰術

第二度參與殘奧的硬地滾球運動員何宛淇同樣認為，殘奧延期1年有助她反思不足及改善戰術。患有肌肉萎縮症的何宛淇，會出戰混合BC3級個人同雙人賽，她在上屆里約殘奧8強止步，5年過去，她的個人世界排名晉升至第2位，有信心在個人賽和雙人賽中拿到獎牌。

香港代表隊在上屆里約殘奧 ，取得2金2銀2銅的佳績，今屆除了余翠怡及何宛淇外，硬地滾球的梁育榮，以及羽毛球的陳浩源和朱文佳，都是獎牌大熱。

東京2020殘疾人奧運會香港運動員名單

射箭
危家銓 - 男子複合弓公開組個人賽


鄧雨澤 - 男子T20級跳遠
任國芬 - 女子T36級100米、女子T36級200米

羽毛球
陳浩源 - 男子WH2級單打
朱文佳 - 男子SH6級單打

硬地滾
楊曉林 - 混合BC2級個人賽
何宛淇 - 混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽
廖詠彤 - 混合BC3級雙人賽
謝德樺 - 混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽
劉慧茵 - 混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽
梁育榮 - 混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽
黃君恒 - 混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽

馬術
鍾美娟 - 混合III級盛裝舞步個人賽、混合 III 級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽
曾靝賜 - 混合III級盛裝舞步個人賽、混合 III 級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽
謝佩婷 - 混合 I 級盛裝舞步個人賽、混合 I 級盛裝舞步個人自選動作賽 、混合公開組盛裝舞步團體賽

游泳
陳睿琳 - 女子 S14 級 100 米背泳、女子 SB14 級 100 米蛙泳、女子 S14 級 100 米蝶泳、女子 S14 級 200 米自由泳、女子 SM14 級 200 米個人四式 、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
張可盈 - -女子 S14 級 100 米蝶泳、女子 SM14 級 200 米個人四式 、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
許家俊 - 男子 S14 級 100 米背泳、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳
鄧韋樂 - 男子 S14 級 100 米蝶泳、男子 S14 級 200 米自由泳、男子 SM14 級 200 米個人四式、混合 S14 級 4 x 100 米自由泳

乒乓球
吳玟薈 - 女子 TT11 級單打
王婷莛 - 女子 TT11 級單打

輪椅劍擊
余翠怡 - 女子 A 級花劍個人賽、女子 A 級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽
吳舒婷 - 女子 A 級花劍個人賽、女子 A 級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽
鍾婉萍 - 女子B級花劍個人賽、女子B級重劍個人賽 、女子花劍團體賽、女子重劍團體

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜殘奧本月24日開幕　港24人參賽衝擊獎牌-279498
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