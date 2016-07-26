東京奧運｜比莉絲解釋壓力爆燈原因 奧運前兩天姨媽意外去世

美國體操天后比莉絲（Simone Biles）早前因心理健康宣布退賽，日前她終於解釋指自己的姨媽，於東京奧運開始前兩天意外去世。

周二美國體操天后比莉絲於東京奧運女子平衡木中贏得銅牌，一天後她主動談起自己的壓力來源：「奧運兩天前我的姨媽意外地去世了，這是我出戰奧運前沒有想過的事，所以到最後你必須更小心自己在網上的言行，因為你不知道這些運動員為了自己的項目經歷了甚麼。」

比莉絲未有出戰4項個人奧運項目，指這都是因為心理健康問題而影響到：「每一天我都要和心理醫生去評估我的健康，我和運動心理治療師每天有兩節時段去紓緩我的情緒。」對於可以出戰平衡木的決賽，她坦言一切都來得突然：「我被批准可以出賽，老實說我在前一晚都不知道自己可不可以出賽。」

比莉絲是上屆里約奧運的4面金牌選手，今屆東京奧運她因為心理健康而未能如常作賽。

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