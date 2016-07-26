東京奧運｜水谷隼橋本大輝遭海外留言攻擊 日媒冀社會關注SNS中傷

日本代表今屆東京奧運贏下多面金牌，其中包括水谷隼與伊藤美誠，擊敗中國組合贏得乒乓球混雙金牌，而橋本大輝亦在體操個人全能奪金。不過隨之而來則是在社交網絡遭大量「海外」帳號的謾罵，日本傳媒就指有需要注意。

贏得乒乓球混雙金牌，水谷隼日前在Twitter上表示，收到很多來自「某國」的人叫他「去死」以及「快點消失」等的訊息，水谷表示這些訊息對他一點傷害都沒有，並高興能令話題被炒熱。不過水谷其後將帖文刪除。

攻擊多來自海外帳號

日媒又指，在體操奪得金牌的橋本大輝以及滑浪銀牌的五十嵐Kanoa在個人Instagram於賽後亦收到大量攻擊的訊息，當中多數為海外帳戶。

其實早前網球的大坂直美，於女單第3圈出局後，遭到日本一間出版社的外判編輯人身攻擊及歧視，已被出版社解除合約。而游泳的池江璃花子，亦在奧運前收到大量網民留言，要求其退出奧運以阻止東京奧運展開。日媒指運動員受到如此的攻擊，令選手感到相當痛苦，希望社會能得到關注。

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