東京奧運｜池江璃花子登日本Twitter熱門 購票者與義工帳戶資料網上流出

東京奧運將於明日（23日）開幕，日本Twitter在開幕前公布最熱門討論的運動項目及運動員，其中克服白血病的日本游泳女將池江璃花子，成為最熱門的話題運動員，第二位就是美國體操選手西蒙拜絲（Simone Biles）。另外，日本傳媒報道，一批奧運會及殘奧會購票人士以及義工的登入帳號和密碼在網上被公開，有關方面正進行調查。

Twitter Japan公布，東京奧運開幕前首五名話題運動員及比賽項目，其中首五名話題運動員依次為池江璃花子、西蒙拜絲、大坂直美、錦織圭，以及內村航平。比賽項目方面，第一位是足球，其次是籃球、網球、游泳及棒球。

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資安公司料數百帳戶資料已被流出

另外，日本《朝日新聞》報道，東京奧運出現資訊安全風險，一批購票者及義工的登入帳號及密碼流出，當中還包括一些奧運的機密文件及情報。一間新加坡資安公司報告，指網上至少有11組的帳號、密碼以及電郵地址，該公司估計至少已經有數百個有關資料被洩漏，而《朝日新聞》已向奧組委查詢，奧組委表示正在核實有關資料。

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