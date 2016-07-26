東京奧運｜海外運動員上載選手村生活 警衞有禮耐心劍擊手印象難忘

雖然東京奧運禁止選手外出觀光，但是居於選手村內的選手，都能從晴海內感受到日本人的文化。其中有瑞士劍擊選手對東奧的保安員禮貌十足，即使溝通不能，都能獲得尊重，令其印象深刻。有澳洲女籃代表就欣賞日本的果汁糖，對於選手村大量果汁糖任食非常高興。

除了賽場「醒神」的動漫歌曲之外，不少參賽運動員陸陸續續透過社交網絡分享選手村內生活。瑞士劍擊代表Benjamin Steffen就在Instagram上載片段，展示他與選手村保安員的溝通。Benjamin Steffen指，雖然運動員無法外出與日本人接觸，但自己都嘗試找方法與本地人交流。他指自己不懂得日語，但是利用科技還是可以嘗試溝通。Benjamin Steffen表示，日本人的禮貌以及態度令他印象非常深刻。

任食果汁糖最吸引

至於澳洲女子籃球代表的Tessa Lavey，就在TikTok上載片段，展示選手村內的果汁糖與朱古力。Tessa Lavey對果汁糖尤其情大獨鍾，一下子就吃了4包。新西蘭的泳手Lewis Clareburt亦在TikTok上載片段大讚日本的果汁糖。日本網民就表示，對於運動員們可以任吃果汁糖非常羨慕，又指見到運動員將日本的零食吃得津津有味感到高興。