東京奧運｜港女乒後日戰銅牌戰 杜凱琹李皓晴指鬥德國更難打

周二香港女子乒乓球隊4強團體戰被日本擊敗，將轉戰後日的銅牌戰，一眾女將承認今仗對日本不夠堅定，銅牌戰如對德國將更難打。

港隊教練李靜賽後說:「始終有點手緊，心態要大膽點，去到這種大賽應該要放膽點打。我們進攻方面其實不太差，但日本較我們先手點，。球員場上表現是有改善，希望下場銅牌戰可以有改善，多謝香港市民支持。」李靜又指今日不宜透露太多，要「儲儲火先」，留待銅牌戰。

蘇慧音：我們打得不夠狠

賽後蘇慧音接受訪問時便指對方令自己打得很不舒服，無法打出自己的節奏，「對方技術始終比較好，出手不夠堅定，我們打得不夠狠」。不過後天還有銅牌戰，首次出戰奧運的蘇慧音便希望可以放開出賽：「今次奧運真的很長時間，令隊友精神壓力很大，現在已經是最後一場，希望可以盡全力打出表現。」

杜凱琹說：「我和伊藤美誠都有幾次交手，對手是個變化很多的選手，我未打出自己的水準時，她已經變得很多，可能頭三拍便被對手打死，有點可惜。」她又指如果對德國隊將會「面對削球手、左手將，都是港隊的短板」。

李皓晴亦承認如銅牌戰對德國將會很難打：「她們3個都很難打，今屆我們整體實力，希望今日休息過後可以在後日全力作賽。」

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