東京奧運｜港花劍男團挫埃及得第7 蔡俊彥：3年後復仇！

東京奧運男子花劍團體賽，港隊在名次賽不敵德國，只能與埃及爭奪第7，結果港隊順利獲勝。

港隊今仗收起大師兄張小倫，以首戰表現搶鏡的吳諾弘出賽，面對實力較弱的埃及，很快便拉開分數，蔡俊彥及張家朗出戰後，優勢更擴大至10:3，之後港隊保持領先下，輕鬆以45:21擊敗埃及，以第7名完成賽事。

張小倫：好多謝大家

賽後一眾劍擊隊成員接受傳媒訪問，大師兄張小倫坦言對戰果失望：「有點可惜，對俄羅斯雖然落敗，但已盡了全力。張家朗、蔡俊彥及吳諾弘都很年輕，希望他們可以放眼世界，準備好下次奧運。」已為香港征戰10多年的小倫，亦感觸地說：「一直走來經過很多事，始終香港很難組成一支這麼強大的團體。過去有三分二時間沒有留在香港，要出外集訓，最近收到很多支持，好多謝大家！」另外，小倫對政府落實興建新的劍擊館表示肯定，相信有更大場地，將來可以訓練更多人才。

張家朗：再向獎牌進發

於個人賽奪得金牌的張家朗說：「有點可惜，希望下屆巴黎奧運可以再做好點。最滿意今次奧運沒有再發脾氣，相比以往較冷靜。我又沒有給個人賽的金牌影響，始終世界很大，香港都可以連續3屆打入奧運，我們要再向獎牌進發。」

首戰奧運表現可人，更在最後一場勇戰受傷的吳諾弘表示：「首次參加奧運很興奮，昨日睡不著，希望我昨晚沒有嘈到張家朗！團體賽有師兄撐住，自己發揮會放開去打，個人賽反而未必會有如此表現。」他又笑言，看到自己IG的followers由400幾升到萬幾，很多謝大家支持。

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教練：我們會做得更好

至於蔡俊彥在訪問中則公開向支持者致歉：「很對不起大家，我對俄羅斯時失準，無法贏得獎牌，我要負最大責任。首仗張家朗及張小倫做得很好，但我沒有承接氣勢，希望之後全運會、GP賽、亞運都可以進步，3年後於巴黎奧運復仇。」

教練Greg總結：「我們很失望最後沒有贏得一面團體獎牌，但明天又會是新的一天，我們會做得更好，3年後再回到這個舞台。」Greg又指，港隊過去首輪都會面對較弱的對手作為熱身，但今次一對強隊，較慢熱的毛病又再發生，來屆必需要改善。