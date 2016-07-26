東京奧運｜港隊男團乒乓不敵法國 16強止步

東京奧運男子乒乓球男團賽事，港隊於16強與法國狹路相逢。在5場3勝制中，法國連勝3場，港隊黯然出局。

港隊於首場雙打賽事，以林兆恒及何鈞傑出戰法國選手Cassin Alexandre及Lebesson Emmanuel。第一局港隊一度與對方打至「刁時」，可惜在關鍵時刻連輸2分落敗。及後2局對方發揮明顯比港隊較佳，完全佔有壓倒性優勢，結果再贏11:8及11:6，法國先拔頭籌。

港隊「一哥」黃鎮廷於第2場男單賽事，挑戰世界排名20的Simon Gauzy，他於第一局先輸5:11。次局黃鎮廷重整旗鼓，多次主動攻擊並成功得分，以11:7扳回一局。雙方在第3局爭持激烈，可惜於第二次「刁時」黃鎮廷出現失誤，以12:14再失一局。最後Simon Gauzy再取一局，以3:1擊敗黃鎮廷，法國連勝2仗。

進入關鍵第3場男單賽事，港隊以何鈞傑出戰法國的Lebesson Emmanue。首局何即落後，不過他在中段慢慢上力，更一度連救3個決勝分。可惜最後Lebesson Emmanue在「刁時」連取2分，先贏一局。何鈞傑及後2局發揮平平，連輸2局5:11及4:11，總局分以0:3落敗。法國在總場數同樣以3:0擊敗港隊，打入8強。

黃鎮廷：盡力打好每一分

賽後，黃鎮廷表示：「我們整體上比較偏向下風，賽前部署都是每一場慢慢博，盡力打好每一分，並沒有想太多結果。」

至於首次參加奧運賽事的林兆恒則說：「希望回去可以總結那裡打得好，那裡打得不好，希望未來可以再有突破。」而何鈞傑則說每場都盡力去打，不要留有遺憾。

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