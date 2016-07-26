東京奧運｜牙買加包辦金銀銅 湯臣希娜衛冕百米女飛人

百米女飛人周六在東京奧運的田徑戰場上誕生！湯臣希娜以10秒61封后，破壞了費莎派絲3度摘金的美夢，牙買加強勢包辦金銀銅牌。

在北京奧運、倫敦奧運都奪得女子100米金牌的費莎派絲，於準決賽跑出10秒73，以最快時間晉級，里約熱內盧奧運冠軍湯臣希娜落後0.03秒，兩人連同積遜，合共有3名牙買加跑手晉身決賽。

女子100米決賽為周六最後一場田徑賽事，湯臣希娜雖然起步稍慢，但發揮後勁，以10秒61首位衝線，力壓34歲的費莎派絲、跑出今季個人最佳時間的積遜，牙買加包辦金銀銅牌。

蘇炳添晉身準決賽

男子100米第1圈方面，合共有4名選手以10秒以內的成績晉級準決賽，加拿大的上屆奧運銅牌得主迪加斯，造出最快時間9秒91，意大利的積及斯、美國的卡爾利分列第2、3位。

中國飛人蘇炳添在第4組跑出10秒05，以第13位過關，他直言希望爭取突破10秒大關，「明天的準決賽就是我的決賽。」最後24強的另一位亞洲選手為卡塔爾的奧古諾迪，以10秒02排第7位。

至於新設立的4x400米混合接力決賽，上訴成功重獲參賽資格的美國，以3分10秒22奪得銅牌。波蘭刷新奧運紀錄3分09秒87，摘下金牌，亞軍為多米尼加。

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