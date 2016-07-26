東京奧運｜獲大批市民支持 謝影雪：感緊張亦有動力

羽毛球項目混雙香港代表鄧俊文及謝影雪，在東京奧運殺入四強。這對混雙組合已合作5年，曾於最高世界排名第2位，只是謝影雪今次出賽前膊頭已有嚴重舊患，能打入4強已經很難得。謝影雪在電台節目表示，在出戰首場賽事後，在社交平台收到很多給她加油打氣的短訊，才知道香港有很多市民關注及支持她，令她感到緊張，同時亦有動力。

任港開幕禮持旗手加翌日比賽睡不好

謝影雪指，因擔任港隊開幕禮持旗手，加上開幕翌日就有比賽，令她感到很緊張，在開幕日當晚睡得不好。她又指最初與鄧俊文合拍組隊時，花了約半年時間磨合，讚鄧俊文虛心學習，過去5年一直進步，又感謝教練為協助港隊訓練，長期跟家人分隔兩地。

鄧俊文：經過磨合後溝通方式變溫和

鄧俊文亦感謝教練耐心為兩人訓練，並不時送上鼓勵。他指最初與謝影雪拍檔時，自己經驗尚淺，很多事都處理不到，但經過磨合後，兩人溝通方式愈來愈溫和，謝影雪亦日漸懂得遷就自己。

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