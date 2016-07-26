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東京奧運｜王宗源謝思埸3米板輕鬆出線
2 小時前
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東京奧運王宗源謝思埸跳水Rommel Pacheco MarrufoJack Laugher李世鑫3米板
東京奧運｜王宗源謝思埸3米板輕鬆出線
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王宗源在3米板預賽發揮穩定，以首名晉級。(路透社)

東京奧運今日(2日)在跳水項目舉行男子3米板的初賽，中國的王宗源與謝思埸以大分差取得前兩名晉級。

在雙人3米板贏得金牌的王宗源與謝思埸，在個人項目上成為對手。在今日的初賽，王宗源的表現較穩定，6跳皆取得逾81分之下，以531.30的成績取得第1名。至於謝思埸雖然6跳有4跳都取得第1名，然而在第2及3跳表現一般，僅得74.25及73.80的得分，但仍以520.90取得次名晉級。二人與第3名的墨西哥老牌選手Rommel Pacheco Marrufo有逾至少40分之差，Rommel Pacheco Marrufo得分是479.25分。

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謝思埸在預賽以第2名晉級。(路透社)

前中國代表李世鑫預賽出局

至於里約雙人3米板奪得金牌，以及在個人3米板得銀牌的英國選手Jack Laugher則以445.05分的成績，獲得第6名的晉級資格。而前中國代表，轉而為澳洲出戰的李世鑫在預賽僅得320.35分，在29名選手中僅得第27，無緣晉身明日的準決賽。

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戴利在場一邊織冷衫一邊支持英國隊。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜王宗源謝思埸3米板輕鬆出線-278536
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