東京奧運｜20歲仔奧運首秀力退中國老將 幫白俄保住男子彈床金牌

可以參加奧運已經十分困難，能夠贏得獎牌更是萬中無一，今日(31日)東京奧運男子彈床決賽，20歲的白俄羅斯選手列雲奴域治（Ivan Litvinovich）首次參賽便以0.48分險勝中國選手董棟，得知結果後他即時在場邊喜極而泣。

今屆男子彈床，中國力爭擊敗白俄羅斯重奪失落了一屆的奧運金牌，只是4屆世錦賽冠軍高磊於資格賽嚴重失誤，結果中國只得倫敦奧運金牌、老將董棟晉級決賽。

於8名選手中，董棟選擇了難度分高達17.8分的動作，以優美的騰空動作及準確的落地，以61.235分領先一眾決賽對手，直至列雲奴域治出場。

列雲奴域治賽後感動落淚

20歲的列雲奴域治於決賽挑選了超難度的18.2分動作，雖然他表演時出現位移，但調整後依然完成了整套動作，最終更取得61.715分，以0.48分之差擊敗董棟為白俄羅斯連續兩屆奧運贏得彈床金牌，而新西蘭選手施密特（Dylan Schmidt）則得到銅牌。

列雲奴域治得知結果後即時感動落淚，賽後他亦指金牌是喜出望外：「我一直以第2或第3名為目標，我想是之前看到分數時太激動了。」他指自己已經累得只想回床上訓一覺。另一方面，32歲的董棟雖然失落金牌，但亦滿意今次賽果：「我已出戰了4屆奧運，可以在最後有獎牌是夢想成真。雖然我沒有金牌，但我對結果十分滿意。」

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