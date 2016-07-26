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東京奧運｜白俄女跑手改登往維也納客機 暫未知最終目的地
1 小時前
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東京奧運白俄羅斯齊馬努斯卡婭KrystsinaTsimanouskaya波蘭庇護
東京奧運｜白俄女跑手改登往維也納客機 暫未知最終目的地
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白俄女跑手改登往維也納客機，暫未知最終目的地。(AP)

尋求庇護的白俄羅斯女跑手齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)，星期三離開日本，未知目的地。

齊馬努斯卡婭身穿藍色襯衫和牛仔褲，戴上口罩和太陽眼鏡，於當地早上8時半，在警察護送下抵達東京成田機場，沒有回應記者提問。

齊馬努斯卡婭原定會乘搭的航班，早上10時20分起飛的波蘭航空航班，前往波蘭華沙，但她未有登機，在大半個小時後，轉乘前往奧地利維也納客機，暫時未知她的最終目的地。

齊馬努斯卡婭強調事前沒有預謀

 24歲的齊馬努斯卡婭早前在社交網站批評，教練在沒有知會她的情況下，突然要她星期四參加4乘400米接力，星期日被白俄代表隊人員強行帶到東京羽田機場，強逼她回國，她於機場報警求助。她星期一獲波蘭發出人道簽證，當日進入波蘭駐東京大使館。國際奧委會已對事件展開正式調查，要求白俄交報告。

齊馬努斯卡婭強調事前沒有預謀，曾打算完成奧運賽事回國後跟丈夫去旅行和繼續學業，現時最期望安全到歐洲，再決定下一步。

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丈夫逃亡往烏克蘭 白俄女跑手獲波蘭庇護

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜白俄女跑手改登往維也納客機-暫未知最終目的地-278843
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