東京奧運｜義工涉高速公路撞兩車後逃逸 大會僅稱警方正調查

日本傳媒報道，在昨日(1日)下午6時，在東京首都高速內，一輛東京奧委會相關車輛與另外兩部車碰撞，造成2名女子受傷送院，而有關車輛被指涉事後逃逸。東京奧組委發言人高谷正哲回應指，知悉有關意外，並造成有駕駛者受輕傷，現時已通知保險公司處理賠償，東京警方亦正進行調查事件。

日本共同社報道，在日本時間昨午6時左右，在首都高速發生一宗交通意外，涉及一輛由一名奧運男義工駕駛的奧運相關車輛及兩部其他車輛，事故造成2名女子受傷需要送院，而東京警視廳以涉事逃逸等進行調查。有指當時車內載着奧運相關的大會職員。

至今涉及50宗奧運交通事故

高谷正哲今日回應表示，事件不涉及涉事逃逸，又指警方正在調查而無法提供更多相關資料。高谷表示至今組委會已知悉涉及奧運相關車輛的意外有約50宗，當中都是較輕微的事故，沒有大型事故發生，但高谷指安全駕駛仍是首要事項，故會讓相關人士清楚有關事宜。

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