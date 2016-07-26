東京奧運｜荷蘭選手跌倒後加速後追 由最尾反超變第一

周一東京奧運女子1,500米預賽，荷蘭選手Sifan Hassan完美演釋了「只要不放棄，便一定有機會」這句話，於比賽中途意外被對手絆倒跌低，並一度跌至最後，最後卻發力反先第一名衝線。

荷蘭女跑手Sifan Hassan為今次賽事的金牌大熱門，賽前她已預告自己會嘗試創造歷史，於1,500米、5,000米及10,000米中贏得金牌。不過，今日（8月2日）的1,500米預賽便出現驚險一幕，Sifan Hassan於頭兩圈都在跑手群的後半部等待機會發圍，只是進入第三圈時卻因為前面的選手跌倒，絆倒了她令她一下子跌至最尾。

不過，Sifan Hassan未有放棄，她即時起身向前狂衝，一步一步追趕前面的跑手，由大落後反超前以4分05秒17的成績衝線，以分組第一出線，熱血程度就像是漫畫一樣。

Sifan Hassan為歐洲紀錄保持者

28歲的Sifan Hassan為2019年世錦賽的1,500米及10,000米金牌選手，她亦是這兩項賽事的歐洲紀錄保持者，是今屆東京奧運的獎牌大熱門。

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