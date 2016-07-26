東京奧運｜認識最強左手組合「鄧謝配」謝影雪訓練播MIRROR 鄧俊文女友都係球手

香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，今日(28日)在東京奧運8強戰勇挫英國組合，殺入4強，將於明日面對排名世界第一的中國組合黃雅瓊/鄭思維，兩隊過去近6次交手，「鄧謝配」只贏過一次，不過三度參戰奧運的謝影雪表示，「實力有距離，但咩都有可能，抱住衝擊佢哋的心態去打。」戰意非常高昂！

謝影雪自小受媽媽及姐姐謝影彤薰陶而愛上羽毛球，她在2006年以15歲之齡入選香港羽毛球隊，更在中學時期放棄學業，專注發展羽毛球。

「鄧謝配」｜謝影雪曾想過退役

謝影雪的運動員生涯以女雙為主，09年曾與另一羽毛球手潘樂恩在世青賽歷史性奪得銅牌。在2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運，兩人參加雙打，但都在小組賽止步。謝影雪曾在訪問中透露，里約奧運前有想過退役，「教練常說我『唔好彩』，在我與潘樂恩狀態最好的時候，『阿潘』卻受了傷。」

鄧俊文亦在球界浮浮沉沉，直至兩人在2016年組成混雙「鄧謝配」，即擦出火花，愈戰愈勇，不單贏得世界羽球錦標賽混雙季軍(2018年)，更在亞運羽毛球混雙贏得銀牌(2019年)，一度在世界排名第二位。

「鄧謝配」｜經驗性格互補

謝影雪比鄧俊文年長4年，被外界形容似「姐弟兵」，說到最欣賞對方的地方，鄧俊文形容自己的經驗不足，很多時要靠師姐提點及包容；謝影雪也承認自己是「火爆」的球手，大讚俊文為人謙卑，樂於接受別人的意見，兩人一凹一凸，成就出這對「黃金組合」。

謝影雪笑言：「要做姐姐要更硬淨，教練教我們要『上場輸人唔輸陣』，要像隻老虎一樣去比賽，現在帶著較年輕的隊友比賽，更要經常提點他，幸好他年輕，吸收得快一點。」俊文也感激遇上謝影雪，發掘了混雙的樂趣之餘，自己的心也安定了不少：「以前個人表現一直浮沉，沒有突出成績，直到混雙成績才有驚喜，也是我預料之外，覺得與她配合，沒有了以往的緊張。」

「鄧謝配」｜謝影雪被爆愛搽hand cream

談到打波時的小習慣，俊文留意到大師姐經常在打波前搽hand cream，謝影雪解釋是自己手太乾，怕打波時飛出球拍；謝影雪也不忘揶揄拍檔常在球場上整理頭髮，不過他就強調不想被頭髮遮住視線。

「鄧謝配」｜左手不是輔助！

鄧俊文及謝影雪都以左手握拍，由於一般對手以右撇子為主，「左手配」會令對方不易適應，反而有優勢。一般的混雙組合，因為男性力量較強，一般採用「女前男後」的打法：女球手負責控球，男球手則強攻搶分，不過謝影雪力量甚強，有時反而會採取前後對調的策略。

今年29歲的謝影雪已是第三次參加奧運，帶著「奧運初哥」鄧俊文，她表示，「本身目標是打入8強，所以晉級後的心態都放得更開。殺4強是一個很大的驚喜，再加上成功復仇就特別興奮。」

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