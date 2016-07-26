東京奧運｜跑得慢冇得賴地硬 田徑屢破紀錄原因在於塊地？

東京奧運田徑項目，今日(3日)才踏入第5個比賽日，但在已進行的8個賽跑項目中，有4項創造出地區、奧運甚至是世界紀錄，這或與東京國立運動場設計有關。

美國傳媒報道，不少跑手在這個賽場練習過後，都認為場地有助發揮以及打破紀錄。美國男子100米跑代表Ronnie Baker表示：「感覺就好像在雲上走一樣。」雖然最終Baker沒有贏得獎牌，但他指：「在這裡真的很暢順，很美麗的跑道，是我跑過最美好的。」

跑手皆感覺場地有助表現

男子800米跑的Clayton Murphy指：「這裡真的很快，可能會打破世界紀錄勝出。」Clayton Murphy在男子800米預賽已取得首名晉級決賽。南非跑手Akani Simbine表示：「你知道一條快的跑道如何。對我們來說，這賽道感覺很快，我期待在這裡可以跑得更快。」Simbine在男子100米跑得第4。

負責建設國立運動場跑道的公司表示，賽道表面使用了硫化橡膠鋪設，令表面更具彈性，而內裡亦有一層如氣墊的內層，既能夠吸震亦可儲存能量及提供動力。

女子400米跨欄的世界紀錄保持者Sydney McLaughlin表示：「有些跑道會將你的動能和衝力吸收，但這個會再度產生以及回饋給你，你是可以清楚感受到。」

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