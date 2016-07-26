東京奧運｜轉跑馬拉松18個月後 美跑手獲銅牌

轉個跑道可能有新體驗。美國的女子跑手Molly Seidel，原本是一名越野跑及長跑好手，但在2020年的美國馬拉松測試賽，她嘗試轉跑馬拉松，並取得奧運代表資格。而在今日(7日)札幌舉行的東京奧運女子馬拉松項目，她僅負兩名肯雅跑手奪得銅牌。

27歲的Molly Seidel在學時一直專攻越野跑及長距離賽跑，曾贏過美國大學聯盟女子10,000米及室內3,000米的冠軍，以及越野跑的學界冠軍。在2018年代表美國出戰蘇格蘭的愛丁堡越野跑亦獲得第3名。

2020年，Molly Seidel嘗試參加美國奧運馬拉松的測試賽，競突破重圍與肯雅裔的美國跑手Aliphine Tuliamuk齊齊領前，並以8秒之差獲得亞軍，成功取得美國隊的奧運入場券。之後Molly Seidel去年6月參加倫敦馬拉松獲得第6。

在今日的奧運馬拉松決賽，Molly Seidel緊隨兩名肯雅跑手Peres Jepchirchir及Brigid Kosgei，以26秒之差負於金牌選手Peres Jepchirchir獲得銅牌，是自2004年之後再有美國女跑手在馬拉松項目取得獎牌。至於美國第一的跑手Aliphine Tuliamuk就未能完成比賽，而在札幌炎熱的天氣下，今屆共15名跑手未能完成比賽。

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