東京奧運｜陳晞文獎牌戰得第7 總成績第8完賽

東京奧運滑浪風帆項目，香港的陳晞文在今日(31日)的女子RS:X獎牌賽獲得第7，總成績以第8名完成比賽。

在神奈川江之島舉行的獎牌賽，渴望爭取更高名次的陳晞文，開賽本來取得第4名。但之後陸續被荷蘭以及意大利的選手追過，於中段一度落到第8。最後陳晞文再追過丹麥選手，並以第7名完成賽事。

最後一次參與奧運

陳晞文賽後表示，今次是自己最後一次參與奧運，又指教練曾擔心她壓力會否太大，不過到第3、4個比賽日就開始放下包袱，並超越自己在9年前的成績。她認為今次奧運是自己最滿意的比賽。

中國盧雲秀2分之微獲金牌

由於獎牌賽的分數會雙計，第7名的陳晞文增加14分，在總成績最終得95分，以2分之差多過丹麥的選手得第8。而第9位的波蘭選手則只少多陳晞文1分。至於中國的盧雲秀雖然獎牌戰得第3，但最終仍以總成績36分，2分之微獲金牌。在陳晞文完成賽事後，香港所有帆船代表的比賽都已經完結。

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