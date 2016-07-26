東京奧運｜香港女乒乓球隊不敵日本 3盤不敵對手將戰銅牌賽

東京奧運子乒乓球團體賽4強，香港以盤數0:3不敵日本，未能打入決賽。

周二女子乒乓球團體賽4強，港隊面對日本，首場女雙由蘇慧音/李皓晴面對石川佳純/平野美宇，首局便以7:11落敗，第二局對方多次放長波斜線攻李皓晴對角得手，加上港隊反手打失，第二局僅7分鐘便以2:11再輸一局。第三局蘇慧音/李皓晴調整策略，多以長波與日本對拉一度打成5:5。其後雙方爭持下港隊再次被對方下旋球逼至失誤，第三局8:11再輸，港隊第一場女雙便以0:3先輸一場。

第二場單打由杜凱琹對上伊藤美誠，兩人比數緊湊，首局杜凱琹以9:11先輸一場。第二局杜凱琹改變打法加快節奏，一開始便連取5分，接連失分的伊藤美誠以多次側上旋，一口氣追平至8:8。杜凱琹其後靠兩次發球短波得分，以11:9追回一局。第三局伊藤美誠以正手不斷得分，僅僅5分鐘便以11:1勝出。第四局杜凱琹嘗試多和對方拉打，但伊藤美誠速度和落點較為準繩，最終7:11再負，以1:3再輸一場。

第三場由李皓晴鬥平野美宇，李皓晴首局與手鬥至刁時10:12落敗，之後兩局再以7:11、3:11，場數0:3落敗。港隊亦以盤數0:3不敵日本。

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