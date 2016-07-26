東京奧運 中國體操隊發威 男雙槓 女平衡木奪金

早前在團體賽成績欠佳的中國體操隊，在單項發威，繼前日劉洋與尤浩在男子吊環包辦金銀牌，為中國隊在單項「開齋」後，隊友昨接力，鄒敬園在雙槓奪金，女隊的管晨辰及唐茜靖更在平衡木包辦金、銀牌。



鄒敬園在雙槓決賽，動作難度分為6.9分，而完成分獲全場最高的9.333分，以總分16.233分獲得金牌，德國及土耳其選手分獲銀、銅。另一國家隊選手尤浩得第四名。



女子平衡木方面，曾奪「奧運4金」的美國名將、24歲的拜爾斯，日前在團體決賽跳馬失利後突然退場，其後以心理因素為由，已退出4個單項決賽，昨終「復出」平衡木決賽；至於今場最矚目的選手，即是國家隊的管晨辰及唐茜靖。在今場決賽，唐茜靖第二位出場，獲14.233分領先，拜爾斯緊隨其後，比唐茜靖少0.233分，之後年僅16歲的管晨辰最後一位出場，得14.633分，反壓唐茜靖及拜爾絲贏得金牌。拜爾斯上屆里約奧運，同樣在此項目獲銅牌。



東道主「靚仔」選手橋本大輝，繼早前力壓中國的肖若騰在體操男子全能稱霸後，昨再於單槓奪金，克羅地亞及俄羅斯奧委會代表分獲銀、銅牌。

另外，在跳水男子3米板，國家隊的謝思埸和王宗源包辦金、銀牌；中國昨添3金，金牌增至32面，排獎牌榜首。