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東京奧運 中國體操隊發威 男雙槓 女平衡木奪金
3 小時前
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東京奧運鄒敬園男子雙槓管晨辰唐茜靖女子平衡木拜爾斯道沙阿利簡橋本大輝男子單槓
東京奧運 中國體操隊發威 男雙槓 女平衡木奪金
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鄒敬園雙槓奪金。
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16歲的管晨辰表現出色，奪金後開心流淚。

早前在團體賽成績欠佳的中國體操隊，在單項發威，繼前日劉洋與尤浩在男子吊環包辦金銀牌，為中國隊在單項「開齋」後，隊友昨接力，鄒敬園在雙槓奪金，女隊的管晨辰及唐茜靖更在平衡木包辦金、銀牌。
 

鄒敬園在雙槓決賽，動作難度分為6.9分，而完成分獲全場最高的9.333分，以總分16.233分獲得金牌，德國及土耳其選手分獲銀、銅。另一國家隊選手尤浩得第四名。 


女子平衡木方面，曾奪「奧運4金」的美國名將、24歲的拜爾斯，日前在團體決賽跳馬失利後突然退場，其後以心理因素為由，已退出4個單項決賽，昨終「復出」平衡木決賽；至於今場最矚目的選手，即是國家隊的管晨辰及唐茜靖。在今場決賽，唐茜靖第二位出場，獲14.233分領先，拜爾斯緊隨其後，比唐茜靖少0.233分，之後年僅16歲的管晨辰最後一位出場，得14.633分，反壓唐茜靖及拜爾絲贏得金牌。拜爾斯上屆里約奧運，同樣在此項目獲銅牌。


東道主「靚仔」選手橋本大輝，繼早前力壓中國的肖若騰在體操男子全能稱霸後，昨再於單槓奪金，克羅地亞及俄羅斯奧委會代表分獲銀、銅牌。
另外，在跳水男子3米板，國家隊的謝思埸和王宗源包辦金、銀牌；中國昨添3金，金牌增至32面，排獎牌榜首。

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拜爾絲上前恭賀管晨辰。
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拜爾絲
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橋本大輝
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運-中國體操隊發威-男雙槓-女平衡木奪金-278777
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