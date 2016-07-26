歐國盃｜意大利揭幕戰3球大炒土耳其 文仙尼：還有6場

2020歐洲國家盃延期一年後，終於在香港時間周六凌晨開鑼。闊別大賽足足五年的意大利，於「主場」羅馬奧林匹高球場靠烏龍球先開紀錄、加上恩莫比尼及恩斯治尼的入波以3:0大勝土耳其，在A組旗開得勝。

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今場歐國盃開鑼戰，賽會找來兩名意大利名宿托迪及尼斯達作開賽嘉賓。全場意大利於「主場」接近圍攻土耳其，單是上半場已有14次攻門，可惜未有入球。至下半場53分鐘，意大利才由杜文尼高貝拉迪右路傳中，逼到土耳其的美列迪美羅擺烏龍才打破缺口，這亦是歐國盃史上首次決賽周首球為烏龍球。

之後意大利愈踢愈順，先有前鋒恩莫比尼10分鐘後於門前執雞，加上恩斯治尼於79分鐘熨射，最終在A組旗開得勝以3:0大勝土耳其。

文仙尼：勝在快速傳球

賽後意大利教練文仙尼大讚球隊演出：「我們表現得很好，雖然上半場我們未能入球，但這確實不容易，因為這是歐國盃的開鑼戰，加上土耳其又是支好球隊。」

今仗意大利進攻行雲流水，一改過往大賽慢熱兼較為保守的踢法，令人眼前一亮。文仙尼便指這種機動性踢法是球隊致勝關鍵：「決定將皮球快速傳送是很重要的，我們總嘗試找到有空位的球員傳球。這個戰果讓我們、觀眾及意大利球迷都很滿意。」

談到球隊前景時、文仙尼便說：「進軍溫布萊？這是一條很長的路，我們還有6場比賽要踢。」據歐國盃官方統計，意大利從未試過於歐國盃決賽周一場攻入多於兩球，今場大勝更一掃闊別大賽足足五年時間的陰霾。